François Asselineau : Comment Macron cache sa tyrannie sous un vernis pseudo-démocratique

En 1958, la Constitution de la Ve République française a été adoptée par une majorité écrasante des Français, affirmant les principes fondamentaux de notre démocratie nationale. Le Titre premier de la Constitution, intitulé « DE LA SOUVERAINETÉ », contient deux articles qui soulignent l’importance du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Cependant, dans cette vidéo, François Asselineau dénonce comment Macron bafoue aujourd’hui la Constitution en ignorant les volontés du peuple, en refusant de consulter par référendum en cas de crise majeure et en servant systématiquement les intérêts de l’oligarchie euro-atlantiste. Cette vidéo met en évidence les manipulations des élections présidentielles et les trahisons successives des politiciens qui ont dénaturé notre démocratie.

En regardant cette vidéo, vous comprendrez comment Macron pervertit l’esprit de la Constitution et comment démasquer la propagande macroniste. Les arguments de cette vidéo fournissent une analyse approfondie pour mieux comprendre les mensonges éhontés et les syllogismes vicieux de Macron et de son gouvernement.

Source