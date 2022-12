François Asselineau : La débâcle de Macron en cinq rencontres sur la scène internationale

François Asselineau analyse les fautes commises par Emmanuel Macron sur la scène internationale au cours du mois de novembre 2022.

En trois semaines, notre président a réussi le triste exploit de commettre huit impairs diplomatiques majeurs et de dévaloriser ainsi encore un peu plus la parole de la France. Il ressort de cette analyse que le cas Macron relève de la psychiatrie ou de la haute trahison délibérée, ou des deux à la fois. Il demeure un dirigeant incapable d’apprendre de ses erreurs et semble prendre un malin plaisir à détruire ce qu’il est censé protéger et faire grandir. Les Français doivent cesser d’être hypnotisés par les médias mainstream et ouvrir les yeux sur le danger que Macron fait peser sur notre pays. Il cristallise l’ensemble des forces qui veulent déconstruire la France parce qu’elle entrave le déploiement sur l’Europe occidentale d’un ordre euro-atlantique sous domination anglo-saxonne.