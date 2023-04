François Hollande piégé par deux humoristes russes:, admet que les accords de Minsk étaient “une ruse de l’Otan”

“Les farceurs Vovan et Lexus se faisant passer pour Petro Porochenko ont fait admettre à l’ex-président français François Hollande que les accords de Minsk étaient une ruse de l’Otan pour militariser l’Ukraine, et les nations occidentales ont renversé le gouvernement ukrainien démocratiquement élu en 2014″ a ainsi fustigé un internaute le 6 avril sur Twitter.

Pranksters Vovan and Lexus posing as Petro Poroshenko got French ex-President Francois Hollande to admit the Minsk Accords were a NATO ruse to militarize Ukraine, and Western nations overthrew Ukraine's democratically-elected government in 2014. pic.twitter.com/qzzszJ1lIv

