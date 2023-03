Fusillade – trois enfants assassinés : Joe Biden choque l’Amérique en plaisantant lors sa conférence de presse

La scène qui s’est déroulée après une fusillade par une femme transgenre de 28 ans, dans une école primaire qui a fait six morts, dont trois enfants. Lors de sa conférence de presse (voir vidéo ci-dessous), depuis la salle Est de la Maison Blanche, le président Joe Biden a attiré l’attention en mentionnant qu’il avait entendu dire qu’il y avait de la crème glacée « Je mange de la glace aux pépites de chocolat. Je suis descendu parce que j’ai entendu dire qu’il y avait de la glace aux pépites de chocolat. Au fait, j’ai tout un réfrigérateur plein à l’étage« , a-t-il commenté, et a ensuite remarqué la présence de « beaux enfants » dans l’assistance. Cette déclaration a tellement choqué les journalistes que Fox News a coupé le direct. et les journalistes n’en reviennent pas : « C’est plutôt surprenant. Je pensais que le président Biden serait venu sur le podium et aurait parlé de la fusillade dans l’école.«

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a déclaré plus tard lundi sur Fox News : « Vous savez, on espérait que le président, avant de descendre, aurait vu les terribles scènes de la fusillade et les réactions des membres de la famille et des amis des personnes présentes dans cette école. Mais venir en plaisantant qu’il cherche une glace aux pépites de chocolat, ce n’est guère la façon de commencer »