(…)

Dans les colonnes du Parisien, il exhorte les Français à se faire vacciner et fustige ceux qui ont manifesté ce samedi contre les nouvelles mesures sanitaires, annoncées lundi par Emmanuel Macron.

« Il y a une France laborieuse et volontariste, qui veut mettre le virus derrière elle et travailler. Elle est largement majoritaire. Et puis il y a une frange capricieuse et défaitiste, très minoritaire, qui se satisferait bien de rester dans le chaos et l’inactivité », dénonce le porte-parole du gouvernement.

(…)

Pour Gabriel Attal, il est hors de questions que « le choix des non-vaccinés pèse sur celui des vaccinés ».

« Il faut être clair », prévient-il : « dorénavant, c’est soit la vaccination générale, soit le tsunami viral, il n’y a pas d’alternative. »

« J’appelle chacun des 37 millions de vaccinés à nous y aider, dans son cercle familial, amical ou professionnel, en convainquant ceux qui hésitent encore à se faire vacciner », déclare-t-il.

Source : bfmtv.com