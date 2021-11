Gabriel Attal sur Eric Zemmour : « C’est un Trump commandé sur Wish » [VIDEO]

Invité d’Europe 1 ce mardi matin, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a émis des doutes face à la capacité du polémiste de devenir président de la République, taclant ses récents dérapages.

À quelques heures de la déclaration de candidature d’Éric Zemmour pour la présidentielle de 2022, ce mardi, Gabriel Attal a jugé que « l’on peut se poser des questions » quant à la capacité du polémiste à briguer les plus hautes fonctions de l’État.

« Il montre au quotidien à la fois par ses déclarations et par son comportement qu’on peut se poser des questions sur sa capacité à représenter notre pays et à occuper les plus hautes fonctions », a affirmé le porte-parole du gouvernement, avant d’ajouter: « Quand on est responsable politique, qu’on prétend être président de la République, on ne fait pas des doigts d’honneur aux Français ».

« C’est un Trump commandé sur Wish, cette plateforme de contrefaçons qui vend des trucs qui ne fonctionnent pas, qui sont faux »