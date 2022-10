Gaël Giraud, directeur de recherche au CNRS : « Macron est sous la coupe de Rothschild pour un projet eschatologique »

Gaël Giraud, économiste, spécialiste en économie mathématique et directeur de recherche au CNRS, n’a pas mâché ses mots sur le plateau de Thinkerview ce 27 octobre 2022. Celui qui est aussi prêtre jésuite se voit accusé de propos conspirationnistes et antisémites en analysant le parcours du président de la République Emmanuel Macron.

« Macron a été pris sous la coupe de David de Rothschild qui en 1981 a perdu sa banque à cause de la nationalisation de 1981 et David de Rothschild a une revanche à prendre sur la nationalisation de 1981, qui a un grand projet eschatologique de la fin des temps. Qui est la privatisation absolue du monde et la médiocrisation de l’État de manière qu’un traumatisme comme les nationalisations de 81 ne soient plus possibles […] C’est mon point de vue sur l’information qui circule à Paris. Et donc Emmanuel Macron, d’une certaine manière, est le porte-flingue de David de Rothschild. Je crois que la personne Emmanuel Macron sur laquelle on est très très focalisé n’est pas très intéressante. C’est un garçon qui exécute un programme qui lui est dicté par d’autres, notamment David de Rothschild, et ce programme c’est la privatisation du monde et la destruction de l’État social. »

Emmanuel Macron dira à un ami en se haussant du col « David est au courant de mon engagement, je suis son hedge, sa couverture. Quand la gauche sera au pouvoir, je serai sa protection » cité par Marc Endeweld dans son livre « L’ambigu Monsieur Macron »

