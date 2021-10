par Caitlin Johnstone.

Ils ont commencé à monter des fusils de sniper sur des robots-chiens, ce qui est une excellente nouvelle pour tous ceux qui espéraient qu’ils commencent à monter des fusils de sniper sur des robots-chiens.

Lors de la réunion annuelle et de l’exposition de l’Association de l’Armée américaine, Ghost Robotics (le concurrent militaire de la société plus connue Boston Dynamics) a fièrement présenté une arme conçue pour être fixée à ses robots quadrupèdes fabriqués par une société appelée SWORD Defense Systems.

« Le Fusil sans Pilote à Usage spécial (SPUR – Special Purpose Unmanned Rifle) de SWORD Defense Systems a été spécialement conçu pour offrir un tir de précision à partir de plateformes sans pilote telles que le quadrupède Vision-60 de Ghost Robotics », proclame SWORD sur son site Web.

« Le SPUR est équipé d’une chambre 6,5 Creedmoor permettant un tir de précision jusqu’à 1200 m. Il peut également utiliser des cartouches 7,62×51 mm OTAN si des munitions sont disponibles. Grâce à ses capteurs très performants, le SPUR peut opérer dans une multitude de conditions, de jour comme de nuit. Le SPUR de SWORD Defense Systems est l’avenir des systèmes d’armement sans pilote, et cet avenir est maintenant ».



En mai dernier, l’armée de l’air américaine a diffusé une vidéo sur le « Robot-Chien Fantôme » avec lequel ces armes sont conçues, montrant les machines en train de faire du sport, de se relever après avoir été retournées, et même de danser. Tout cela devient beaucoup moins mignon quand on imagine qu’elles effectuent ces manœuvres tout en portant une arme conçue pour exploser des crânes à un kilomètre de distance.

À un moment donné dans la vidéo, un sergent-chef explique à l’animateur comment ces robots-chiens peuvent être équipés de toutes sortes d’appareils, tels que des systèmes de communication, des dispositifs de neutralisation des explosifs et munitions, des appareils pour tester les produits chimiques et les radiations, et pendant tout le temps où vous l’écoutez énumérer ces choses, vous pensez « Des armes. Oui, des armes. On peut y attacher des armes, pourquoi ne pas le dire tout simplement ? ».

Le prototype SPUR n’est qu’une des nombreuses armes différentes que nous verrons certainement testées pour être utilisées avec des robots quadrupèdes dans les années à venir, et finalement nous verrons probablement ses successeurs testés sur des étrangers appauvris lors d’interventions militaires inutiles des États-Unis et/ou de leurs alliés. Ils rejoindront les autres systèmes d’armes sans pilote de l’arsenal impérial, comme le célèbre programme de drones des États-Unis, le Samsung SGR-A1 de la Corée du Sud, le drone turc Kargu, qui aurait déjà attaqué des êtres humains en Libye sans en avoir reçu l’ordre, et le fusil de précision robotisé assisté par l’IA, utilisé par les services secrets israéliens en coordination avec le gouvernement américain pour assassiner un scientifique iranien l’année dernière.

Dans un avenir pas si lointain, les systèmes d’armes sans pilote seront peut-être également convoités par des civils fortunés.

En 2018, l’auteur et professeur influent Douglas Rushkoff a écrit un article intitulé « La survie des plus riches » dans lequel il a révélé qu’un an plus tôt, il avait reçu des honoraires énormes pour rencontrer cinq investisseurs de fonds de couverture extrêmement riches. Selon Rushkoff, ces milliardaires anonymes lui ont demandé conseil pour élaborer une stratégie de survie après ce qu’ils ont appelé « l’événement », leur terme pour désigner l’effondrement de la civilisation par la destruction du climat, la guerre nucléaire ou toute autre catastrophe qu’ils considéraient apparemment comme suffisamment probable et proche pour commencer à s’y préparer.

Rushkoff écrit que, finalement, il est devenu évident que la principale préoccupation de ces ploutocrates était de maintenir le contrôle d’une force de sécurité qui protégerait leurs domaines de la populace dans un monde post-apocalyptique où l’argent ne signifierait peut-être plus rien. Je vous encourage à lire attentivement le paragraphe suivant de l’article, car il en dit long sur la façon dont ces personnes voient notre avenir, notre monde et leurs semblables :

« Cette seule question nous a occupés pendant le reste de l’heure. Ils savent que des gardes armés seront nécessaires pour protéger leurs installations des foules en colère. Mais comment vont-ils payer les gardes une fois que l’argent ne vaudrait plus rien ? Qu’est-ce qui pourraient empêcher les gardes de choisir leur propre chef ? Les milliardaires ont envisagé d’utiliser des serrures à combinaison spéciale sur l’approvisionnement en nourriture qu’ils étaient les seuls à connaître. Ou faire porter aux gardes une sorte de collier disciplinaire en échange de leur survie. Ou peut-être construire des robots pour servir de gardes et de travailleurs – si cette technologie pouvait être développée à temps ».

Quelque chose à garder en tête si vous vous retrouvez un jour à espérer avec ferveur que le monde soit sauvé par des milliardaires.

Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, a déclaré que plus de la moitié des milliardaires de la Silicon Valley ont investi dans une sorte d’ « assurance apocalypse », comme un bunker souterrain, afin de s’assurer qu’ils survivent aux catastrophes qui pourraient résulter du statu quo dont ils profitent actuellement si largement. Le New Yorker a publié un article sur ce phénomène des méga-riches qui se préparent à l’apocalypse. Nous pouvons être sûrs que les forces militaires ne sont pas les seules à prévoir d’avoir des machines à tuer éternellement loyales pour protéger leurs intérêts à l’avenir.

Nous sommes gouvernés par des bellicistes et des sociopathes, et aucun d’entre eux n’a de projets sains pour notre avenir. Ils ne sont pas gentils, et ils ne sont pas sages. Ils ne sont même pas particulièrement intelligents. À moins que nous ne trouvions un moyen d’arracher leurs doigts du volant de notre monde pour que nous puissions nous détourner de la direction que nous prenons, les choses vont probablement devenir très sombres et effrayantes.

