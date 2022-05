George Soros force les grandes entreprises à boycotter Twitter pour contrer Elon Musk

Depuis que Elon Musk parle de plus en plus de démocratie, le camp auto-proclamé du « bien » s’offusque de voir les peuples s’informer en dehors des passages piétons sous l’œil « bienveillant » des médias mainstream qui distinguent une fausse information d’une vraie et peuvent bannir les utilisateurs un peu trop fouineurs. Pour marquer ce mécontentement, George Soros a décidé de sortir les griffes selon le Daily Mail.

Vingt-six ONG et groupes de défense ont signé une lettre exprimant leur inquiétude face au plan de l’homme le plus riche du monde de vouloir appliquer sa politique promise de « liberté d’expression » sur Twitter. S’adressant aux grandes marques du monde entier, les ONG avertissent sur Media Matters for America : « Twitter risque de devenir un cloaque de désinformation, avec votre marque en annexe. » Sur Twitter, le milliardaire Musk s’est demandé qui il y avait derrière ces ONG, derrière les 26 groupes signant la lettre « La lumière du soleil est le meilleur désinfectant ».

Derrière, il a l’Open Society Foundation de George Soros, des ONG fondées par d’anciens membres du personnel de l’administration Clinton et Obama, de riches donateurs démocrates et leurs fondations familiales, des syndicats et les gouvernements européens. Le chantage de George Soros et de ses compagnons de route pointe le risque que la plateforme Twitter devienne un cloaque de désinformation.

«Vos dollars publicitaires peuvent soit financer le projet de vanité de Musk, soit lui demander des comptes. Nous vous demandons d’exiger que Musk respecte ces normes de base de confiance et de sécurité de la communauté, et de retirer vos dépenses publicitaires de Twitter si ce n’est pas le cas. » La liberté d’expression encadrée par Soros lui échappe au profit de Elon Musk, ce qui risque de mettre à mal les projets destructeurs de l’Open Society. A 91 ans, le grand départ se fait plus proche pour Soros, de nouveaux milliardaires ont déjà pris place et un nouveau monde va émerger.

