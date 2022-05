George Soros : Le réseau du stratège mondial dévoilé

par Dre Nicole Delépine. Comme un boomerang de lois et circulaires favorisant l’euthanasie appliquée chez les enfants cancéreux depuis 20001, puis les personnes âgées depuis 2020 revient la question : qui assassine qui ? Pourquoi ? Depuis des lustres et comme pédiatre oncologue, et collègues, nous nous battons CONTRE cette nouvelle « théorie » qui consiste à éliminer les malades considérés […] More