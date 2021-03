Gérald Kierzek – “Il faut arrêter de terroriser la population !”

in

En Allemagne, les villes de Berlin et Munich ont annoncé ce mardi suspendre « par précaution » l’utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 pour les personnes, hommes et femmes, de moins de 60 ans, dans l’attente de nouvelles recommandations nationales. Selon la chaîne régionale publique Rbb, la région du Brandebourg, qui entoure Berlin, a pris une décision similaire. « Nous avons décidé, […] More