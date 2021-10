«Good Information» : Soros finance une initiative de lutte contre la «désinformation»

Créée aux Etats-Unis, Good Information, Inc. a été lancé le 26 octobre en tant qu’«incubateur civique engagé à investir dans des solutions immédiates pour contrer la désinformation et augmenter le flux de bonnes informations en ligne», et se présente comme une «société d’intérêt public qui s’engage à restaurer la confiance sociale et à renforcer la démocratie», comme il est expliqué dans un communiqué de presse mis en ligne le 26 octobre.

Selon le site Axios, Good Information Inc. pourrait financer des entreprises existantes ou la création de nouvelles afin de combler un déficit d’accès à l’information de qualité aggravé, selon ses fondateurs, par la disparition de la presse locale additionnée à un accès payant à la presse nationale.

