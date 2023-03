Greta Thunberg supprime un tweet de 2018 dans lequel elle affirmait que l’humanité s’éteindrait d’ici 2023

Greta Thunberg, la célèbre militante pour l’environnement, a récemment supprimé un vieux tweet datant de 2018 dans lequel elle affirmait que l’humanité s’éteindrait d’ici 2023 en raison du changement climatique. Elle n’a fourni aucune explication concernant la suppression de ce tweet qui était disponible jusqu’au 7 mars 2023 sur Archive.org.

Dans le tweet supprimé, Greta Thunberg citait un article — désormais supprimé — de Gritpost.com dans lequel un scientifique avertissait que le changement climatique éliminerait toute l’humanité si nous ne cessons pas d’utiliser les combustibles fossiles au cours des cinq prochaines années.

Cependant, il est important de noter que le scientifique en question, le professeur James Anderson, n’a jamais suggéré que l’humanité s’éteindrait. En réalité, Anderson a plutôt souligné la nécessité de travailler intensément pendant cinq ans pour réduire l’utilisation des combustibles fossiles.

Hi @GretaThunberg! Why did you delete this? pic.twitter.com/YRyrCje0L1

— No Bailouts Poso 🚫💰 (@JackPosobiec) March 11, 2023