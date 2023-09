Historique : Le billet symbolique des BRICS dévoilé par l’ambassadeur de Russie en Afrique du Sud

Selon IRNA, Au cours de son discours bref mais significatif, l’ambassadeur russe a dévoilé un billet de 100 BRICS, affirmant que celui-ci avait été imprimé en Russie. Il a ensuite remis ce billet à l’ambassadeur des Émirats Arabes Unis, scellant ainsi cette initiative symbolique et politique de la Russie.

Ce billet de 100 BRICS présente sur l’une de ses faces les drapeaux des cinq membres actuels du groupe – Brésil, Chine, Inde, Russie et Afrique du Sud – placés à l’intérieur d’un anneau, symbolisant l’unité et la diversité au sein de cette alliance. Chaque drapeau est accompagné du nom du pays, écrit dans l’une des langues officielles. Au-dessus du drapeau correspondant se trouve l’image d’un monument architectural ou d’un site culturel associé à chaque pays particulier. De l’autre côté, on peut apercevoir les drapeaux de plusieurs pays comme l’Algérie, l’Argentine, Bahreïn, la Biélorussie, Venezuela, l’Égypte, Zimbabwe, l’Indonésie, l’Iran, Kazakhstan, Mexique, Nigeria. Cette inclusion de drapeaux nationaux étrangers renforce le caractère international de cette démarche.

Il est à noter que l’impression de ce billet semble avoir précédé l’élection des nouveaux membres des BRICS. De plus, le billet comporte la mention « BRICS New Development Bank », soulignant l’importance accordée à cet organisme financier (NDB) dans le cadre de la coopération entre les pays membres.

Cette cérémonie constitue un jalon important dans l’histoire des BRICS et témoigne de l’engagement continu de ces nations à renforcer leur coopération économique et politique au niveau international. L’adhésion des Émirats Arabes Unis ouvre de nouvelles perspectives pour ce groupe influent, laissant entrevoir un avenir prometteur pour cette alliance aux multiples facettes. La dédollarisation est bel et bien en marche.