Alors que les pays occidentaux tentent d’évacuer leurs ressortissants, sous la sécurité de soldats américains, des milliers de personnes tentaient désespérément lundi, dans un chaos total, de fuir le pays à l’aéroport de Kaboul au lendemain de la prise de pouvoir des Talibans et de l’effondrement des forces gouvernementales.

Les forces américaines, qui sécurisent l’aéroport le temps d’évacuer les ressortissants étrangers, ont même tiré en l’air ce lundi matin à l’aéroport de Kaboul, pour stopper la foule. « La foule était hors de contrôle », a déclaré un responsable américain à Reuters par téléphone.

Des Afghans désespérés se sont accrochés à un avion de l’US Air Force avant son décollage de l’aéroport de Kaboul et sont tombés alors que l’avion était dans les airs.

Insane. Don’t have any other words.

Exclusive – The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people’s homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj

— Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021