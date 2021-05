Alors que l’escalade militaire entre le Hamas et Israël s’est intensifiée, la situation a également dégénéré dans plusieurs villes israéliennes.

Plusieurs émeutes et affrontements entre Juifs et Arabes ont éclaté mercredi soir dans plusieurs villes israéliennes.

A Acco, des Palestiniens s’en sont pris à un Juif, le blessant grièvement. Selon la police, le jeune homme a été victime de jets de pierres et de coup de bâton. Il a été transporté dans un hôpital, dans un état critique.

Dans la ville de Bat Yam, c’est un Arabe qui a été victime d’un lynchage par un groupe de Juifs en direct, « On ne sait pas son état de santé. »

Jewish groups attacked a car in Haifa, belonging to an Arab Israeli. The car rammed over the pedestrians. The driver has been taken by security forces for the questioning pic.twitter.com/dMt5hvsKdh

