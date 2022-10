Idriss Aberkane avec François Asselineau : Que ferait Charles de Gaulle ?

Idriss Aberkane reçoit François Asselineau, fondateur de l’UPR, pour discuter de la situation économique et géopolitique actuelle – particulièrement tendue entre la crise énergétique et le conflit ukraino-russe. Alors que nos décideurs se démarquent par leur incompétence, une question vient à l’esprit : qu’aurait fait le Général De Gaulle face à cette situation ? François Asselineau répond à Idriss Aberkane, qui non seulement ne lui coupe pas la parole, mais relance judicieusement sa réflexion. La seconde partie est consacrée aux questions des internautes. Un vrai plaisir que d’écouter ces deux personnes intelligentes et d’apprendre des détails de l’histoire contemporaine pas très connus.