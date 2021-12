Idriss Aberkane : « Il n’y a pas de preuve scientifique de l’intérêt de masquer les enfants ! »

Idriss Aberkane, essayiste, sur le port du masque des enfants.

« Il n’y a pas de preuve scientifique de l’intérêt de masquer les enfants ! Des expériences démontrent pourquoi et comment les gens peuvent accepter des directives stupides : on rationalise une décision. C’est une technique de manipulation ! »



Considéré comme un « petit génie » des neurosciences appliquées, Idriss Aberkane est titulaire de trois doctorats. Âgé d’à peine 30 ans, il a déjà donné plus de trois cents conférences sur quatre continents et conseille plusieurs gouvernements sur leur système éducatif. Il est également éditorialiste au Point et est l’auteur de Libérez votre cerveau”, publié chez Robert Laffont.

Il existe des prodiges capables de calculer la racine soixantetreizième d’un nombre à cinq cents chiffres en moins de trois minutes. Ils ont pourtant le même cerveau que nous. Alors, comment font-ils, ceux qui pensent plus vite, qui se concentrent plus longtemps ou bien développent une mémoire phénoménale ? Ils utilisent leur cerveau de façon différente et harmonieuse, selon des principes « neuroergonomiques » : ainsi, de même que l’on pose des poignées sur des valises trop lourdes pour les soulever sans peine, on peut donner des poignées à nos objets mentaux pour les manipuler plus facilement. Dans cet ouvrage ambitieux, foisonnant d’exemples, Idriss Aberkane nous entraîne à la découverte de notre matière grise, nous révélant ses capacités et ses limites, ses points aveugles et ses ressorts inattendus.

Pour penser mieux, éduquer mieux, vivre mieux, pas besoin d’être un génie, il suffit d’utiliser les formidables ressources que la nature a mises sous notre crâne. Nous en sommes tous capables.

