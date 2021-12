« Il faut sortir de ce mode panique » : le Dr Gérald Kierzek charge la classe politique [VIDEO]

Gérald Kierzek était l’un des invités de C à vous ce lundi 29 novembre. Le médecin en a profité pour faire part de son inquiétude et de son mécontentement face à la situation sanitaire et aux dires de certains hommes politiques.

François Bayrou a donné son avis concernant la situation sanitaire dans la matinale de France Info. Le président du MoDem a clairement exprimé sa plus grande crainte : « que le virus connaisse une mutation qui lui permette de s’attaquer aux jeunes enfants ». Un discours « très anxiogène » selon le Dr Gérald Kierzek, invité de C à vous plus tard dans la journée.

Le médecin urgentiste a expliqué qu’il était lui aussi inquiet qu’un virus décime l’humanité, mais que ça n’est « pas du tout le cas » avec le coronavirus. « Je trouve que c’est très anxiogène. François Bayrou, que je respecte comme homme politique, n’est pas un scientifique », lance le Dr Kierzek qui affirme que le virus ne va pas avoir une telle mutation.

Il est de « la responsabilité des politiques » de ne pas angoisser la population. « Je pense qu’il faut rapidement sortir de ce mode panique », prévient-il sur le plateau avant de poursuivre, « si on n’a pas compris qu’on allait vivre avec le coronavirus, (…) qu’à un moment donné il va falloir se calmer, c’est qu’on n’a rien compris ». Le médecin s’est rendu compte que ses patients avaient une trop grande « pression psychologique » et que cela avait engendré « un problème de santé mentale » beaucoup plus inquiétant que le « problème sanitaire ».