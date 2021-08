Dans un édito publié dans le magazine municipal et sur les réseaux sociaux, le maire de Montfermeil (Seine-Saint-Denis) Xavier Lemoine invite ses administrés à faire part de la plus grande prudence avant de faire vacciner leurs enfants contre le Covid-19, estimant que les vaccins s’apparentent à des «thérapies géniques».

«Soyons précis, il ne s’agit en aucun cas de vaccins, tout au moins à ce jour pour les différents produits proposés en France, mais de thérapies géniques», affirme l’élu dans les colonnes du journal municipal.

«Alors, au moment où l’on veut, dès la rentrée, massivement vacciner des hommes et des femmes de plus en plus jeunes, en pleine formation à l’âge de l’adolescence, il s’agit de nos enfants donc, je ne peux qu’inciter les parents, à qui le consentement sera demandé, de bien s’intéresser à la portée que leur décision aura de manière irréversible pour l’avenir de leurs enfants»

✍️ Message de @Xavier_Lemoine, maire de Montfermeil, à l’attention des montfermeillois et des familles, à l’occasion de la rentrée. pic.twitter.com/45wrhZKjJ9 — Ville de Montfermeil (@Montfermeil_off) August 26, 2021

“Fake news”, “désinformation”, les internautes se sont insurgés en découvrant ce texte. Même constat du côté des politiques puisque la porte-parole de LREM, Prisca Thevenot, a qualifié l’édito de “dangereux et irresponsable” tandis que le secrétaire fédéral du Modem 93, Mickael Rigault, qualifie d'”honteux” le fait d’utiliser de “fausses informations et contre-vérités”.