« Il n’y a pas d’obligation vaccinale, il y a une incitation maximale » à se faire vacciner explique Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, sur Europe 1 ce mardi.

Près d’un milion de rendez-vous ont été pris sur Doctolib lundi soir, « cela montre qu’il y a des Francais qui peut être doutaient, attendaient, et ont franchi le pas ».

« Des Français peuvent avoir des doutes ou des inquiétudes, et on peut l’entendre », mais avec l’arrivée du variant Delta et le risque de la quatrième vague « on n’a plus vraiment le temps de douter ».

Le gouvernement écarte toute obligation vaccinale des policiers

Interrogé sur l’absence de vaccination obligatoire pour les forces de l’ordre, Gabriel Attal a expliqué que celle-ci ne s’appliquait « que pour les professionnels qui sont au contact au quotidien des personnes fragiles ou âgées, susceptibles de contracter une forme grave de la maladie ».