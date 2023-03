Il pleut des vers de terre en Chine et les citoyens sont appelés à rester à l’abri!

Une vidéo qui aurait été tournée à Pékin montre des amas de vers qui seraient prétendument tombés du ciel. Un phénomène qui suscite autant de questions que de scepticisme.

Dans une vidéo virale sur le web, on peut voir la ville de Liaoning, en Chine, complètement recouverte de vers de terre.

Les insectes peuvent avoir été pris dans un tourbillon avant de se retrouver un peu partout dans les rues.

WATCH 🚨 China citizens told to find shelter after it looked like it started to rain worms pic.twitter.com/otVkuYDwlK

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 10, 2023