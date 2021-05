Alors qu’il intervenait le 20 mai sur la chaîne américaine CNN, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmoud Qureshi, s’est exprimé sur la situation au Proche-Orient, estimant notamment qu’Israël était en train de «perdre la guerre médiatique», malgré ses «connections».

Une formule sur laquelle la présentatrice a demandé à son interlocuteur de s’expliquer. Le haut diplomate a alors déclaré que l’Etat hébreu avait les «poches pleines» [deep pockets, en anglais], précisant ainsi sa pensée : «Ce sont des gens très influents, ils contrôlent les médias.»

La présentatrice a alors rétorqué : «Je qualifierais cela de propos antisémite.» Son interlocuteur poursuit : «Eh bien, voyez-vous, ils ont beaucoup d’influence et ils bénéficient d’une importante couverture [médiatique].»

I won’t be surprised if you mistake this for an SNL skit. CNN talking to Pak Foreign Minister Qureshi. 😭 pic.twitter.com/L1pPZKy7dr

— Gabbbar (@GabbbarSingh) May 21, 2021