Ils ne sont pas nos « amis »

Vous avez peut-être remarqué que, récemment, les deux acteurs les plus populaires de la série à succès « Friends », Jennifer Aniston et Matthew Perry, ont fait l’objet d’une attention particulière dans la presse.

Comme toujours, lorsque la presse décide de donner une grande visibilité à une personne et de mettre l’accent sur ce qu’elle dit, c’est parce que cela fait partie d’un script signé aux plus hauts niveaux concernant ce que les ingénieurs sociaux veulent que vous sachiez et pensiez. Nous devons être parfaitement clairs sur ce point : rien ne fait l’actualité dans les grands médias nationaux à moins que cela ne profite d’une manière ou d’une autre aux ingénieurs sociaux pour que vous en soyez informés. S’ils ne veulent pas que vous le sachiez, ou si cela ne leur sert pas, l’information n’est pas publiée.

Les médias ne rapportent pas « les nouvelles » – il y a des milliers d’histoires incroyablement dignes d’intérêt chaque jour qui sont complètement ignorées – mais c’est plutôt une arme psychologique extrêmement puissante utilisée pour manucurer et contrôler votre perception de la réalité. Il s’agit plutôt d’une arme psychologique extrêmement puissante utilisée pour manipuler et contrôler votre perception de la réalité. Et elle est extrêmement efficace pour ce faire, dans la mesure où les descriptions de la réalité par les médias sont beaucoup plus susceptibles d’être crues que ce que les gens voient et vivent par eux-mêmes, par exemple, objectivement, la réalité était qu’il n’y avait pas de « pandémie mortelle », mais les médias ont dit aux gens qu’il y en avait une et ils l’ont donc cru.

Ce qu’il faut savoir, cependant, c’est que ce n’est pas parce que nous avons repéré un fantasme fabriqué par les médias que nous sommes à l’abri d’être trompés par tous les autres, et c’est particulièrement vrai lorsque les nouvelles concernent des célébrités auxquelles nous sommes personnellement attachés – des attachements que nous avons tous été formés à développer pendant des heures passées devant l’écran à regarder nos émissions préférées, et à avoir l’impression de connaître et d’aimer les personnages affables qui se trouvent devant nous.

« Friends » était un phénomène culturel qui suscitait un attachement très fort à ses stars, ce qui leur conférait un pouvoir énorme. Le nombre de followers des stars de « Friends » sur les médias sociaux éclipse de loin le politicien moyen ou la tête parlante des médias (Jennifer Aniston a plus de 40 millions de followers sur Instagram – c’est l’équivalent de la population d’un petit pays), et donc, quand ils disent quelque chose – n’importe quoi – des millions de personnes les écoutent.

Il est donc impossible d’imaginer que des personnes disposant d’un pouvoir social aussi extraordinaire sur l’esprit de masse soient autorisées à dire ce qu’elles veulent, ni que les individus qui s’élèvent aussi haut dans l’une des industries les plus dépravées et corrompues de toute l’histoire – Hollywood – soient gentils, décents et dignes de confiance.

Il existe de nombreuses rumeurs bien connues sur ce qui s’est passé dans les coulisses de « Friends », l’une d’entre elles étant que les acteurs scandaient tous « Hail Satan » entre les scènes. Est-ce que je sais si c’est vrai ? Non, bien sûr que non. Il ne s’agit peut-être que d’une rumeur (très connue) ou d’une blague stupide. Mais je ne serais certainement pas surpris si c’était vrai, étant donné le nombre de stars de premier plan qui ont déclaré franchement qu’elles avaient « vendu leur âme au diable »,et à quel point de nombreuses offres hollywoodiennes sont imprégnées du symbolisme satanique. Notez que Christian Bale a remercié Satan dans un récent discours de remise de prix.

Nous savons que le satanisme n’est pas une « théorie du complot » et que les membres des élites dirigeantes de haut niveau le pratiquent. C’est assez évident, vraiment, quand on sait qu’ils orchestrent actuellement un génocide mondial de masse.

Ceci étant, laissez-moi vous assurer que Jennifer Aniston et Matthew Perry ne sont pas des « gens ordinaires » gentils, doux et inoffensifs – vos amis ! – qui veulent juste sincèrement partager avec vous leurs terribles combats contre la stérilité et la dépendance. Allez. Il y a un programme ici, parce qu’il y en a TOUJOURS un.

Ce sont des acteurs – de très bons acteurs et des acteurs très, très puissants. Les classes dirigeantes savent que les acteurs ont plus de pouvoir sur l’esprit de la masse que n’importe quelle autre classe de personnes, et c’est précisément pour cela que les acteurs de haut niveau sont payés si grassement. Ils font partie des actifs les plus puissants dont disposent les classes dirigeantes.

Donc, la raison pour laquelle « Jen » (comme nous sommes encouragés à l’appeler, parce qu’elle est vraiment notre amie, vous savez), se répand maintenant sur ses terribles luttes contre l’infertilité – tout comme des millions de femmes qui se trouvent « inexplicablement » infertiles – est de normaliser cela. Elle raconte cette histoire, de cette façon, maintenant, pour que les gens se disent : « Eh bien, si quelqu’un d’aussi riche et célèbre que Jennifer Aniston, avec tous les outils à sa disposition, n’a pas pu tomber enceinte, je suppose que ce n’est pas une surprise que je ne puisse pas non plus ». Parce que, notez-le – aucune raison n’est donnée pour l’infertilité d’Aniston. C’est juste – « Eh bien, j’ai tout essayé, et rien n’a marché, alors c’est comme ça ». Par conséquent, les jeunes femmes désespérées qui essaient d’avoir un bébé sont censées penser la même chose – qu’il n’y a aucune raison à leur infertilité (certainement rien à voir avec un programme mondial de stérilisation par injection, parce que la prétendue infertilité d’Aniston était antérieure à cela) – c’est juste une de ces choses, que même les demi-déesses ultra-riches comme Jen Aniston doivent gérer.

C’est pourquoi elle nous en parle (comme je le dis toujours, il faut toujours demander « pourquoi ça, pourquoi maintenant ? »), et il se peut que toute cette histoire ne soit qu’un tissu de mensonges. Nous n’avons aucune idée si Jennifer Aniston a réellement essayé de concevoir un enfant ou si elle a eu recours à la FIV, car nous ne la connaissons pas. Nous ne connaissons que le personnage qu’elle incarne sur la scène mondiale, tout comme nous n’avons pas « connu » Rachel Green, nous avons simplement vu son portrait persuasif à la télévision.

De nombreux personnages de séries télévisées jouent un scénario dans lequel ils « luttent contre l’infertilité » ou « luttent contre la dépendance », et ils le font lorsque les scénaristes sociaux veulent introduire un certain sujet dans le dialogue public et manipuler le public pour qu’il y pense d’une certaine manière (par exemple, Coronation Street avec un scénario sur les vaccins qui rabaisse les anti-vaxxers).

La scène mondiale n’est pas très différente d’une scène de film, c’est juste qu’au cinéma et à la télévision, on vous dit ouvertement que les gens jouent la comédie, alors que sur la scène mondiale, ce n’est pas le cas.

C’est pourquoi Aniston (qui a déclaré publiquement qu’elle avait coupé les ponts avec ses amis « anti-vax ») participe maintenant à la normalisation de l’agenda de l’infertilité, et il y a des raisons tout aussi infâmes pour lesquelles Matthew Perry reçoit soudainement beaucoup d’attention de la part de la presse.

Pauvre Matthew Perry, non ? Il a eu une vie si difficile, avec tous ses combats contre la dépendance.

Mais comment le savez-vous ? Est-ce que tu le connais ? Ou les médias vous l’ont-ils dit ?

Matthew Perry est un acteur. Un très bon acteur, un acteur très riche, un acteur très puissant – l’un des hommes les plus célèbres du monde. Alors, pouvez-vous me dire comment nous pouvons affirmer avec certitude qu’il ne joue pas simplement le rôle de « l’acteur vieillissant qui lutte contre la dépendance », tout comme Matt Le Blanc jouait le rôle de « l’acteur en difficulté qui ne trouve pas de travail » dans Friends ? Ce sont des tropes et des clichés culturels. Les acteurs jouent bien ces rôles.

Je ne dis pas que c’est définitivement ce qui se passe. Je dis que nous ne savons pas. Vous ne le savez pas. Je ne le sais pas. Mais nous savons que des personnes aussi incroyablement célèbres, dotées de talents d’acteur de haut niveau, peuvent continuer à jouer la comédie même après la fin de la série télévisée, afin de faire passer les messages de leurs maîtres (par exemple, Aniston fait passer le vaccin, qu’elle n’a jamais eu elle-même, je pense que nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper) – et on ne devient pas aussi riche et aussi célèbre sans avoir des maîtres – et on fait exactement ce qu’ils vous disent.

De nombreuses personnes dans le monde ont été très surprises par les changements spectaculaires de l’apparence de Matthew Perry, et lorsqu’elles expriment leur surprise, elles sont instantanément abattues par les gardiens – « Taisez-vous ! Ne soyez pas cruel ! Il est juste en train de vieillir ! » – Pourtant, nous avons tous vu des gens vieillir, nous avons tous vu des stars lutter contre l’addiction (je crois que Paul Newman a bu 20 bières et une bouteille de scotch par jour pendant des décennies), et pourtant, l’apparence de Perry semble avoir changé plus que ce à quoi on pourrait s’attendre. C’est à cela que les gens réagissent – leur instinct leur dit « quelque chose est différent ici, ce n’est pas simplement le vieillissement normal ou un mauvais style de vie ». Ils ont peut-être tort. Mais peut-être ont-ils raison – et c’est tout à fait possible.

C’est un fait bien documenté, et certainement pas une « théorie de la conspiration », que les personnes très célèbres ont souvent des doubles. Souvent, pour des raisons de sécurité, des « doubles » officiels qui leur ressemblent sont recrutés et utilisés lors de divers événements. Un bon film sur ce phénomène est sorti il y a quelques années, intitulé « The Devil’s Double », sur le double corporel du fils de Saddam Hussain, Uday.

J’ai étudié attentivement l’apparence de Matthew Perry au fil des ans et je pense qu’il a un double. Que les photos que nous voyons ne sont pas toujours celles du même homme. J’ai légèrement suggéré cette idée sur mon compte Instagram l’autre jour, et j’ai été très surpris par la quantité de contrôle que cela a engendré – la fin de la discussion « ligne dans le sable » dont j’ai parlé récemment, où les gens vous sautent dessus lorsque vous abordez un certain sujet qui, pour une raison ou une autre, ne leur plaît pas, en disant : « J’aime bien quand vous discutez de X et Y, mais Z va trop loin. Cela te fait passer pour un fou / nous donne une mauvaise réputation / etc… ».

Ok, alors laissez-moi m’assurer que j’ai bien compris : Je peux dire que le monde est dirigé par une cabale maléfique de maniaques génocidaires qui essaient de nous assassiner tous, et c’est cool – une perspective saine et normale que les gens approuvent – mais suggérer qu’un acteur super-célèbre utilise parfois une doublure, comme les gens super-célèbre sont connus pour le faire, est une théorie de conspiration folle qui va détruire toute ma crédibilité ? Hmm, ok. Je pense que je vais prendre le risque.

(Et permettez-moi de répéter, une fois de plus, que la « ligne dans le sable » de ce qui fait passer les autres pour « fous » et « perdre leur crédibilité » est totalement arbitraire et diffère d’une personne à l’autre. Vous n’êtes pas l’arbitre ultime de ce qui est fou et crédible et de ce qui ne l’est pas (aucun d’entre nous ne l’est), alors pourquoi ne pas laisser les autres discuter de ce qu’ils aiment et, si cela ne vous convient pas, passer à autre chose, plutôt que d’essayer de les contrôler et de les faire taire ?)

Il se trouve que je suis en train de lire l’autobiographie de Matthew Perry et c’est une lecture des plus révélatrices – si vous lisez entre les lignes (comme vous devez lire toutes les offres des acteurs les plus en vue de la scène mondiale).

Matthew Perry nous apprend avec une certaine désinvolture que sa mère – qui a commencé sa vie comme reine de beauté – est ensuite devenue l’attachée de presse de Pierre Trudeau. C’est-à-dire le Pierre Trudeau qui était alors Premier ministre du Canada, et qui est le père (bien que, dirons-nous, « père adoptif ») de l’actuel despote tyrannique, Justin, qui – quelle incroyable coïncidence ! – Perry est allé à l’école avec lui et a entretenu une relation si étroite avec lui qu’il l’a battu à un moment donné. Malgré ce fait, Justin ne mérite rien de plus qu’une mention d’une phrase dans le livre de Perry, et la même blague que Perry a recyclé pendant des années (sur le fait qu’il a cessé de se quereller avec lui une fois que Justin a eu une armée entière sous son commandement).

Si vous étiez allé à l’école avec un membre très en vue d’une dynastie politique ultra-puissante qui dirige actuellement un pays entier, que vous le connaissiez assez bien pour vous battre, ET que votre mère travaillait pour son père, n’en diriez-vous pas un peu plus sur lui que… une phrase ? Leurs parents ont travaillé très étroitement ensemble, ils sont allés à la même école, ils ont très probablement passé beaucoup plus de temps ensemble que ce que l’on nous dit. Alors pourquoi on ne nous le dit pas ?

Je pense que nous pouvons lire beaucoup de choses dans ce que Perry ne dit pas, en particulier lorsqu’il exprime une haine et un mépris non dissimulés pour Pierre Trudeau. Le livre tente d’insinuer que c’est parce que Pierre prenait trop de temps à la mère de Perry avec son travail, et le jeune Perry n’appréciait pas cela, mais étant donné ce qui est allégué au sujet de Pierre Trudeau (s’il vous plaît, allez faire des recherches sur lui par vous-même, c’est juste un lien pour vous aider à démarrer), nous pouvons au moins envisager la possibilité que la vérité soit un peu plus sombre que cela.

Il y a beaucoup de choses très étranges dans le livre de Perry (comme dans l’autobiographie de Justin Trudeau, d’après ce qu’on m’a dit – les personnes qui l’ont lu et qui s’y connaissent dans ce domaine disent qu’elle fait très fortement allusion à MK Ultra), notamment le fait qu’il compare une expérience vécue sur un vol alors qu’il avait cinq ans à Sodome et Gomorrhe. Il affirme que ce vol a été traumatisant parce qu’il se sentait seul et que les autres passagers se saoulaient – mais en quoi cela ressemble-t-il à Sodome et Gomorrhe ?

Lisez entre les lignes. Voyez ce qu’il nous dit vraiment. Il nous dit qu’il a vécu une expérience hideusement traumatisante à cinq ans, comparable à Sodome et Gomorrhe. Nous savons que la pédophilie rituelle fait partie intégrante d’Hollywood (rappelez-vous, Corey Feldman nous a dit : « le plus gros problème d’Hollywood est la pédophilie »). Il est également vrai qu’elle sévit en politique.

Comme je l’ai dit et répété, il est essentiel que nous comprenions que la politique et le showbiz ne sont pas des choses séparées et distinctes, et c’est pourquoi – oh, coïncidence ! – l’acteur super célèbre Matthew Perry est allé à l’école avec le politicien super célèbre Justin Trudeau, et leurs parents ont travaillé ensemble.

C’est parce que c’est un grand club et qu’ils en font tous partie. Ils sont tous des actifs de l’establishment qui exercent un immense pouvoir sur le public et la conscience nationale et internationale. Le pouvoir des politiciens est plus manifeste et évident – voyez le comportement despotique de Justin Trudeau dans « la pandémie » – mais le pouvoir des acteurs est encore plus puissant, car dites-moi, qui est le plus populaire et le plus apprécié – Justin « blackface » Trudeau… ou le sympathique Chandler de Friends, joué par ce pauvre Matthew Perry, qui a eu une vie si difficile ? (Et je ne dis pas qu’il ne l’a pas fait – simplement que ce n’est probablement pas de la manière dont les gens le pensent).

Matthew Perry, comme toutes les personnes ultra-célèbres, a des manipulateurs et des scénaristes. On lui dit quoi dire et quand le dire. S’il n’était pas possédé et contrôlable à 100% de cette manière, il n’aurait jamais été autorisé à atteindre et à conserver l’énorme célébrité dont il jouit – cela donne simplement aux individus tellement de pouvoir, que personne n’arrive à ce niveau à moins d’être un atout totalement fiable et contrôlable qui fait exactement ce qu’on lui dit. C’est pourquoi ils les forment dès l’enfance, et quelle que soit « l’école » que Matthew Perry et Justin Trudeau ont fréquentée ensemble, il s’agissait d’une couverture pour leur formation militaire/de renseignement en vue de leurs futurs rôles d’hommes très puissants – tout comme le temps que Rishi Sunak aurait passé dans une université où personne ne se souvient de lui était une formation pour une voie similaire.

N’allez pas croire que quiconque réussit à Hollywood, ou en politique, par hasard et uniquement sur la base de ses propres mérites. Au sommet, au niveau international, ils sont tous contrôlés et font tous partie du club. Oui, les acteurs de second plan dont personne n’a entendu parler, et les députés d’arrière-ban, peuvent être des personnes authentiques. Mais les gros poissons ne le sont jamais, jamais. Ils sont totalement contrôlables à tout moment – ou ils sont éliminés.

Si des personnes très en vue comme Perry et Trudeau venaient à s’écarter du script, elles seraient instantanément dénigrées et détruites, retirées de leurs postes très en vue, voire carrément tuées. Les personnes qui ne respectent pas le script et ne servent pas l’ordre du jour ne bénéficient certainement pas de contrats internationaux pour la publication de livres, d’extraits dans tous les grands journaux et d’invitations dans les principaux talk-shows.

Alors s’il te plaît, laisse-moi répéter ceci parce que c’est incroyablement important : Matthew Perry n’est pas votre ami. Vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas s’il a vraiment « lutté contre la dépendance » ou si – en tant qu’acteur très doué – il joue simplement un rôle sur la scène internationale (rappelez-vous les « mémoires poignantes sur la dépendance » de James Frey qui ont fait fureur à une époque… et qui se sont avérées fausses ?) Il en va de même pour Aniston et sa prétendue infertilité. S’agit-il de sa véritable expérience personnelle qu’elle partage, ou est-elle simplement (comme elle est hautement entraînée à le faire) en train de jouer un rôle et de lire un script ?

Nous devons comprendre que les seigneurs sont des agents impitoyables de la tromperie, et que nous inculquer la croyance en une fausse réalité est la clé de la création et du maintien de leur pouvoir sur nous. C’est pourquoi les acteurs sont leurs atouts les plus puissants.

Il ne fait absolument aucun doute qu’ils utilisent souvent plusieurs personnes pour jouer le même personnage sur la scène mondiale. Encore une fois, ce n’est pas une théorie du complot, c’est un fait bien documenté, et il est évident que des personnalités très célèbres peuvent avoir besoin d’une doublure dans certaines situations – parce que la célébrité attire les fous, et les fous vous tuent parfois (John Lennon, etc.). Je sais que beaucoup de gens pensent que Joe Biden a un double – au moins un – et, encore une fois, pourquoi n’en aurait-il pas besoin ? C’est l’un des hommes les plus célèbres et les plus puissants du monde et il présente donc un risque de sécurité très élevé. Il serait absolument téméraire de ne pas avoir de double dans certaines situations.

Cependant, l’élite n’utilise pas seulement des doubles pour des questions de sécurité, mais aussi dans le cadre de leur grande tromperie pour jeter des sorts de magie noire et nous maintenir dans un état permanent de confusion, sans pouvoir faire confiance à nos propres sens. Si vous étudiez les images de Matthew Perry tout au long de sa vie d’adulte, tout porte à croire qu’il est joué par au moins deux personnes (de la même manière que divers personnages de feuilletons télévisés « partent à Adélaïde » et reviennent ensuite sous la forme d’un acteur différent). Pourtant, lorsque les gens font des commentaires sur ce que leurs sens leur disent, à savoir qu’il y a des anomalies frappantes dans son apparence au fil des ans (par opposition à d’autres hommes vieillissants ayant des problèmes de dépendance – ce qui n’est pas exactement une catégorie exclusive, malheureusement), ils sont abattus par les gardiens qui ne font que répéter ce que les médias leur ont dit.

« Bien sûr, c’est le même homme. Il vieillit. Il a eu des problèmes de dépendance. Ne soyez pas cruel. »

Eh bien, puis-je demander comment vous savez ça ? Comme je l’ai dit, vous ne le connaissez pas. Vous ne savez que ce que les médias vous ont dit, y compris l’acteur lui-même qui a lu quelques lignes à la télévision, et je pense que nous pouvons dire sans risque qu’il y a donc une forte probabilité que ce que l’on nous dit – au moins certaines parties – ne soit pas vrai.

Nous savons déjà qu’« ils » commencent à utiliser des images de synthèse – « deepfakes » – et des hologrammes pour projeter des « stars » sur la scène mondiale, tout comme ils l’ont fait avec la Reine, son message de Noël « deepfaked » sur Channel 4 et son image holographique projetée dans un carrosse pour le Jubilé.

C’est le niveau suivant après les doubles corporels. Ils veulent que vous voyiez des choses qui ne sont pas réelles et que vous soyez de plus en plus incapable de les distinguer des choses qui sont réelles. Par conséquent, de nombreux acteurs de premier plan sur la scène mondiale sont joués par au moins deux personnes, et lorsque vos sens vous le disent et que vous repérez des anomalies dans leur apparence, vous serez pris pour un fou, ce qui vous fera douter encore plus de vos propres instincts et capacités – au lieu de cela, vous investissez davantage dans la charade médiatique et la pantomime de la scène mondiale.

N’oubliez jamais que nous connaissons « Jennifer Aniston » et « Matthew Perry » tout aussi bien que « Rachel Green » et « Chandler Bing », et qu’il en va de même pour Justin Trudeau, Matt Hancock, Piers Morgan… Ces personnes sont toutes des acteurs. Ils lisent tous un script et jouent un rôle. Parfois, des bribes de leur vraie personnalité peuvent transparaître (Matthew Perry confirme que les acteurs de Friends ont inventé certaines de leurs propres blagues), mais cela n’enlève rien au fait que leur rôle est d’être complices de la co-création d’une fausse réalité dans laquelle vous investissez.

Faites-le à vos risques et périls. Ou comme Chandler Bing pourrait le dire, « est-ce que cela pourrait être encore plus faux et scénarisé ? ».

source : Miri AF via Marie-Claire Tellier