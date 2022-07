Inde : un ministre boit un verre d’eau pour prouver qu’une rivière sacrée n’est pas polluée et finit à l’hôpital LC.

Après avoir bu de l’eau d’une rivière en Inde pour prouver sa propreté, le ministre de la région a souffert de graves maux d’estomac.

De là, il a été transporté par avion et admis à l’hôpital de Delhi.

Il voulait prouver la propreté d’une rivière sacré en Inde et a fini à l’hôpital. Deux jours après avoir bu de l’eau de Kali Bein, à Sultanpur Lodhi, le ministre en chef de la région du Pendjab, Bhagwant Mann, a ressenti, mardi, de vives douleurs à l’estomac… avant d’être transféré au centre hospitalier de Delhi.

Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital. pic.twitter.com/MH1OLwUlUw

— Ashok Swain (@ashoswai) July 21, 2022