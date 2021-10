Instagram, Facebook, Messenger et WhatsApp semblent connaître une grosse panne simultanée, ce 4 octobre 2021, en France comme partout dans le monde.

Instagram, Facebook, Messenger et WhatsApp connaissent des soucis importants ce 4 octobre 2021, depuis les alentours de 17h45 (heure française).

Aucun des sites n’est en mesure de fonctionner à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Il convient de noter que les réseaux sociaux Instagram et Facebook et les messageries Messenger et WhatsApp appartiennent tous les trois au même groupe : Facebook.

D’après les premières constatations, le problème semble toucher les Domain Name Servers (DNS) utilisés par ces trois applications. Les serveurs DNS fonctionnent comme des annuaires du réseau et permettent aux applications et navigateurs Internet de se connecter aux bons serveurs. Ceux utilisés par Facebook, WhatsApp et Instagram renvoient, ce lundi en fin d’après-midi, des messages d’erreur.

Facebook n’a pas immédiatement pu expliquer l’origine de la panne, ni donner une estimation de temps avant un retour à la normale. « Nous nous efforçons de rétablir la situation aussi rapidement que possible et nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément »

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021