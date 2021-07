Déjà exclue de son groupe à l’Assemblée nationale pour avoir appelé les manifestants à «envahir» les permanences des élus, la députée Martine Wonner a de nouveau suscité le 21 juillet une vive polémique au sein de l’hémicycle, estimant qu’introduire le pass sanitaire revient à «instaurer une ségrégation» entre les Français.

Les discutions autour du pass sanitaire ne tarissent pas. Le 21 juillet elles se sont poursuivies à l’Assemblée nationale où les députés examinaient le projet de loi relatif à la crise sanitaire. L’ex-LREM Martine Wonner, désormais exclue du groupe Libertés et territoires, a continué à fustiger la mesure annoncée le 12 juillet par le Président

«Quelle société sommes-nous en train de construire pour nos concitoyens et les générations futures? […] Depuis mars 2020 ce gouvernement divise […] Le pass sanitaire va stigmatiser la population […] Le pass sanitaire va très rapidement mettre au ban de cette société des personnes qui auront fait un choix différent», a-t-elle lancé.

🔴#DirectAN : NON au PASS SANITAIRE

Le @gouv et les parlementaires doivent écouter les Français

➡️ NON à la stigmatisation d’une partie de la population

➡️ NON à cette société du contrôle

➡️ POUR la protection des droits fondamentaux pic.twitter.com/DbhIXwEaPN

— Martine WONNER (@MartineWonner) July 21, 2021