Interrogé sur l’avenir du « vivre ensemble » en France, le chanteur Daniel Guichard répond : « Je me suis inscrit à un club de tir ! Il vaut mieux se préparer à se défendre »

Le chanteur Daniel Guichard était l’animateur par Éric Morillot sur la chaîne Youtube de « Les Incorrigible. » Lors de l’émission, le journaliste lui a demandé s’il pensait que « la coexistence a encore un avenir en France ».



L’auteur-compositeur a alors répondu coup pour un œil. « Je ne sais pas. J’ai rejoint un club de tir », a-t-il déclaré, provoquant l’étonnement.Éric Morillot. « Qu’est-ce que cela signifie ? Vous préparez-vous à vous défendre ? » les églises. Réponse de Daniel Guichard : « Oui, c’est mieux ».

« Le père de l’enfant qui a été agressé sexuellement [à Roanne], nous avons dit ‘oui, vous savez, il avait un peu de pedigree. Il a des choses à se reprocher. Oui et puis, ce n’est pas grave. Il y a un garçon qui arrive… Peut-être que j’aurais massacré davantage l’agresseur. Suis-je violent ? Non », a-t-il poursuivi dans cette séquence qui Jeanmarcmorandini.com vous invite à découvrir (voir vidéo ci-dessus). Le père qui a battu un adolescent de 16 ans soupçonné d’avoir agressé sexuellement sa fille sera jugé le 24 janvier avec trois de ses amis.

Et d’ajouter : « Il y a un moment où on se dit : on va te prendre par les épaules, on va t’emmener au commissariat. Le commissariat va te dire ‘tu es vraiment sûr de vouloir porter plainte ?’ aimerait bien mais c’est inutile. et il va cracher sur nous. »

Le chanteur n’a jamais été politiquement correct. En juin 2021, Daniel Guichard confiait à Pascal Praud sur CNews qu’il n’avait pas l’intention de se faire vacciner contre le coronavirus. « Quand je pars en tournée, je me fais vacciner contre la grippe. Mais pour l’instant, Je ne vois pas pourquoi je devrais obéir à des décisions unilatérales en disant : ‘Il faut se faire vacciner’ (…) Je ne prends pas ça à la légère, mais là sentiment de liberté c’est quelque chose qui est ancré en moi », a-t-il déclaré.