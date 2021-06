C’est le laboratoire grandeur nature de la vaccination contre le coronavirus. Israël a dorénavant immunisé près de la moitié de sa population avec Pfizer, d’après les dernières données consultées ce jeudi 24 juin.

Pourtant, les autorités sanitaires s’inquiètent d’un retour de l’épidémie, notamment avec l’arrivée du variant indien, baptisé variant Delta. Les autorités israéliennes ont annoncé le retour du masque obligatoire dans les lieux publics fermés après une reprise épidémique due au variant indien (dit Delta)

Le 21 juin, 123 nouveaux cas de Covid-19 avaient été identifiés en Israël, puis 146 deux jours plus tard et 219 cas le 24 juin, faisant ainsi passer la moyenne sur sept jours de 17 à 100 cas. Depuis mi-mai, cette moyenne n’avait jamais dépassé 30 cas.

Cette recrudescence des contaminations au Covid-19 est imputable au variant indien dit «Delta», apparu en Inde. Celui-ci est à l’origine de clusters dans dans des quartiers de trois villes de la région (Binyamina et Natanya au nord de Tel Aviv, et Modiin à l’ouest de Jérusalem). Des cas positifs ont également été détectés dans des écoles et des jardins d’enfants dans d’autres villes du centre d’Israël, comme le précise Le Point.

L’ancien directeur général du ministère israélien de la Santé, le professeur Gabi Barbash, avait annoncé le 21 juin que 40% des nouveaux cas détectés étaient des personnes vaccinées, «ce qui signifie que le variant est très contagieux», a-t-il averti selon i24 News. Israël est l’un des pays ou la campagne de vaccination a été la plus efficace, avec près de 60% de la population doublement vaccinée au 23 juin (contre 25,5% en France). Par ailleurs, comme l’indique Le Point, ce retour de l’épidémie de Covid-19 a provoqué une accélération de la vaccination des 12-15 ans en Israël.

Le ministère israélien du Tourisme a lui annoncé qu’«en raison d’inquiétudes concernant la propagation possible du variant Delta, le gouvernement [avait] reporté l’entrée des touristes d’un mois, au 1er août».

