L’escalade militaire entre la Palestine (Hamas) et Israël s’est intensifiée cette nuit, la branche militaire du mouvement de résistance Hamas a décidé, ce soir, de mettre en exécution leur menace de frapper Tel-Aviv, en réponse aux bombardements de tours civiles dans la bande de Gaza.

chaque fois qu’Israël bombardait un immeuble, le Hamas répondait avec des centaines de roquettes. Plus de 1000 roquettes ont été lancée vers Tel Aviv, Ashkelon et Lod et plus de 100 missiles sont tombées à Gaza.

Le bilan actuel – A Gaza, au moins 35 Palestiniens, dont 12 enfants, avaient été tués mardi soir, et 233 autres ont été blessés, selon les responsables de la santé. En Israël, cinq personnes ont été tuées dans des frappes sur Tel Aviv, Ashkelon et Lod, dont 1 enfant et au moins 100 ont été blessées, selon les responsables médicaux.



Les dégâts causés par les roquettes Palestiniennes du Hamas ce soir :

هذا ما فعلته صواريخ القسـ،ـ،ـام في تل أبيب pic.twitter.com/fSBzfpeCuA — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2021

#شاهد: اشتعال النيران في خزانات الوقود التابعة للاحتلال في محيط مدينة عسقلان. pic.twitter.com/vNIUUSXfpu — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) May 11, 2021

Intial reports say 2 seriously wounded in a rocket impact in Lod. pic.twitter.com/Vbd5EaK7QR — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 12, 2021

La riposte israélienne ce matin :

L’armée israélienne a annoncé ce matin, avoir mené une nouvelle série de frappes visant « des maisons qui appartenaient à des membres de haut rang » du Hamas sur la bande de Gaza.

Footage documenting some of the recent strikes. pic.twitter.com/npgZg8LWDW — Aurora Intel (@AuroraIntel) May 12, 2021

#شاهد: الدمار الذي لحق في إحدى الأبراج السكنية المقابلة لمبنى الأمم المتحدة @UN وسط مدينة غزة، جرّاء قصف الاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/zpkOTQPBk5 — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) May 12, 2021

Des émeutes de grande ampleur ont éclaté dans tout le pays

Mardi soir, les manifestations ont éclatés à Jérusalem-Est, en Cisjordanie mais aussi dans des villes arabes israéliennes, selon les forces de l’ordre. « Des émeutes de grande ampleur ont éclaté du fait de certains résidents arabes, mettant en danger les habitants, a précisé la police dans un communiqué. Des véhicules ont été incendiés et des biens ont été endommagés. »

Descendants des Palestiniens restés sur leurs terres après la création de l’Etat juif en 1948, les Arabes israéliens forment environ 20 % de la population d’Israël.

