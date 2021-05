Le groupe de résistance Palestiniennes « Hamas » a annoncé mercredi 12 mai avoir tiré 130 roquettes vers le territoire israélien en riposte à des frappes israéliennes ayant tué des commandants du groupe armé et détruit un autre immeuble dans l’enclave palestinienne.

«En réponse au raid sur la tour Al-Shorouk et à la mort d’un groupe de dirigeants», a indiqué l’organisation dans un communiqué.

La riposte Palestiniennes ne s’est pas fait attendre : « Les Brigades Al-Qassam bombardent actuellement Ashkelon, Netivot et Sderot avec 130 roquettes, en réponse au bombardement de la tour Al-Shorouk et en tant que première réponse à l’assassinat d’un groupe de dirigeants Qassam. » selon un communiqué.

Video reportedly from #Gaza moments ago as #Hamas Al-Qassm and other factions target multiple cities in #Israel pic.twitter.com/SKPS34fZdd

— Aurora Intel (@AuroraIntel) May 12, 2021