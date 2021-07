16 nouveaux patients contaminés par le coronavirus se sont ajoutés cette semaine au nombre de malades dans un état grave, dont 11 personnes vaccinées.

La tendance à la hausse du nombre de patients dans un état grave inquiète les hauts responsables du ministère de la Santé, notamment parce que la plupart d’entre eux sont vaccinés et âgés. Dimanche, 17 personnes étaient hospitalisées dans un état critique, dont 16 sous respirateurs artificiels, a indiqué un rapport du ministère.

JUST IN – Israel: Pfizer mRNA vaccine is only 64% effective in preventing coronavirus infection after 2 doses, dropped from 94% in May. In addition, researchers warn that it is too early to fully tell how effective the vaccine is at preventing hospitalization (Times of Israel)

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 5, 2021