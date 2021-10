Le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, a prédit une hyperinflation aux États-Unis, affirmant que les choses vont considérablement empirer.

« L’hyperinflation va tout changer », a tweeté Dorsey vendredi soir. « C’est en train de se produire. »

Hyperinflation is going to change everything. It’s happening. — jack⚡️ (@jack) October 23, 2021

Ce tweet intervient alors que l’inflation des prix à la consommation est proche de son plus haut niveau depuis 30 ans aux États-Unis et que l’on craint de plus en plus que le problème ne soit pire que ce que les responsables politiques avaient prévu.

Vendredi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a reconnu que les pressions inflationnistes « sont susceptibles de durer plus longtemps que prévu », notant qu’elles pourraient se prolonger « bien au-delà de l’année prochaine ». Le dirigeant de la banque centrale a ajouté qu’il s’attendait à ce que la Fed commence bientôt à réduire les mesures extraordinaires qu’elle a prises pour aider l’économie et qui, selon ses détracteurs, ont alimenté l’inflation.

Jack Dorsey est un ardent défenseur du bitcoin. Il a déclaré que Square, la plateforme de traitement des cartes de débit et de crédit qu’il a cofondée, envisage de se lancer dans l’exploitation de la crypto-monnaie. Square possède également des bitcoins et en facilite le commerce.

Répondant aux commentaires des utilisateurs, Dorsey a ajouté vendredi qu’il voyait le problème de l’inflation s’aggraver dans le monde entier. « Cela va arriver aux États-Unis bientôt, et donc dans le monde entier », a-t-il tweeté. Dorsey est actuellement à la fois le PDG de Twitter et de Square.

It will happen in the US soon, and so the world. — jack⚡️ (@jack) October 23, 2021

C’est surprenant que Jack Dorsey ait utilisé le mot hyperinflation, cela correspond à une situation dans laquelle les prix augmentent de façon vertigineuse, l’hyperinflation peut ruiner les devises et faire tomber des économies entières.

Source : CNBC / Traduction : Les Moutons Rebelles

Lire aussi :

L’effondrement de notre civilisation est en marche, rapporte le MIT

Lucien Cerise : « Nous allons entrer dans le royaume de la déglingue définitive et de l’effondrement systémique »