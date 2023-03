Cette vidéo est extraite de l’émission « Le 90 Minutes » (BFMTV) du lundi 13 mars 2023.

Jacques Attali, économiste et écrivain, a estimé sur BFMTV que d’autres « priorités » sociétales étaient plus urgentes qu’une réforme sur les retraites, et qu’il fallait « en terminer au plus vite » avec ce débat. Il pense également que le gouvernement aurait pu chercher ailleurs les 13 milliards de déficit hypothétique du système de retraites en 2030.