Jacques Attali : « Il faut contrôler et casser les réseaux sociaux, il faut démanteler Facebook et Google »

in

« Nous pensons pouvoir mettre dans un seul produit un grand nombre d’ARNm, prenant en charge tous ces virus. Et ce, une fois par an », a décrit le PDG de Moderna. Vous pensez que les sociétés pharmaceutiques ont fini de tirer profit de Covid ? Détrompez-vous. Moderna prévoit d’introduire de nouveaux vaccins expérimentaux qui combineront les […] More