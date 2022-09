« Je dissous tout de suite »: la menace d’Emmanuel Macron en cas de motion de censure des oppositions

Emmanuel Macron est prêt à attendre l’hiver prochain pour faire adopter la réforme des retraites. Pour autant, il a mis en garde: en cas de motion de censure votée par les oppositions, il « dissou[t] tout de suite » l’Assemblée nationale.

Emmanuel Macron temporise sur la méthode mais reste ferme sur le fond. Le président réunissait les poids lourds de sa majorité ce mercredi pour définir la voie à suivre concernant la réforme des retraites. Et selon nos informations, celle-ci est reportée à janvier 2023 et ne devrait, en principe, pas passer dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), comme cela était envisagé au départ par le chef de l’État.

Pendant les mois à venir des discussions vont s’engager avec les partenaires sociaux et politiques jusqu’à Noël. « On a fait le choix du dialogue et de la concertation », a ainsi expliqué Élisabeth Borne ce jeudi, ajoutant souhaiter une « entrée en vigeur de la réforme à l’été 2023 ».

Un choix qui pourrait toutefois être remis en question, si les discussions débouchaient sur une impasse.

« Un amendement est beaucoup moins con que de faire des négociations qui iront dans le mur », a avancé le président selon un participant.

« Si les concertations viraient au fiasco, on ne pourrait pas alors exclure un amendement au PLFSS », confie encore un membre du gouvernement.

