« Je suis désolé de ne pas être d’accord avec les autorités… » : Didier Raoult pique le gouvernement [VIDEO]

Invité de « Touche pas à mon poste », le médiatique professeur Didier Raoult a affiché un désaccord net avec une analyse gouvernementale concernant le vaccin.

Didier Raoult va finir par être un habitué de « Touche pas à mon poste ». Pour la troisième fois depuis le début de la saison, le célèbre microbiologiste répondait aux questions de Cyril Hanouna vendredi soir 7 janvier. En visioconférence depuis l’IHU Méditerranée, le controversé spécialiste des maladies infectieuses est revenu sur le variant Omicron, dont il confirme la moindre dangerosité par rapport à ces variants prédécesseurs.

« Je n’aime pas les prédictions mais globalement, ce qu’il se passe souvent, quand un virus s’adapte à un nouvel éco-système, en l’occurence l’homme, au fur à mesure il devient plus contagieux et moins dangereux. C’est ce qu’il s’est passé avec la grippe. Nous avons vraiment mesuré dans toute l’année 2021 le pourcentage d’hospitalisés et de morts avec le premier virus et tous les variants puis maintenant Omicron. Clairement, la proportion de gens hospitalisés est très faible », a-t-il commenté.

« il n’y pas d’évidences que les non vaccinés soient plus contagieux que les vaccinés. Pour le delta, les vaccinés avait des charges virales supérieures aux non vaccinés ! »