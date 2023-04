« Je vais être honnête, les prix alimentaires, ça va être dur jusqu’à la fin de l’été », a averti Macron

Macron va être honnête… pour l’inflation cela va être dur jusqu’à la fin de l’été… et ?

Et ?

Monsieur le président, puisque c’est votre fonction, vous comptez faire quoi ?

Parce qu’il faut faire quelque chose.

Pas pour tout le monde bien évidemment, mais pour les plus fragiles.

Allez-vous renforcer les banques alimentaires ?

Allez-vous faire en sorte qu’il y ait une offre d’aides alimentaires même l’été ?

Comment allez-vous vous y prendre pour être certain, que chaque ventre soit rempli ?

Que chaque personne de notre pays puisse au moins recevoir un plat de nouilles, même sans beurre ?

C’est cela être président.

Ce n’est pas être honnête. En plus personne n’y croit.

Non, contentez-vous d’assurer la paix (et la sécurité) et de remplir les ventres et de nous foutre la paix sur tout le reste.

Faire de la grande politique est assez simple.

🛒🇫🇷 FLASH – "Je vais être honnête, les prix alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été", a averti Emmanuel #Macron. (Le Parisien) #inflation — Mediavenir (@Mediavenir) April 23, 2023

Source Insolentiae