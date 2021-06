Invité de «Touche pas à mon poste», Jean-Claude Van Damme s’est exprimé sur la crise sanitaire mondiale et la campagne de vaccination. «Je suis équipé contre le virus», a-t-il assuré.

De retour sur les écran avec le film Le Dernier Mercenaire, diffusé sur Netflix, Jean-Claude Van Damme a été interrogé par Cyril Hanouna sur l’épidémie de coronavirus, et s’il avait eu peur pendant cette période.

«Je ne mets pas de masque. Ce n’est pas bien de dire ça, mais je reste à distance. Je crois qu’il faut vivre avec ce virus. Un, on n’a pas le choix, on ne sait pas l’éviter, deux, le sport c’est bien. Je suis «equiped», je suis équipé contre le virus. Je voyage beaucoup, dans beaucoup de pays, je vois beaucoup de gens, et j’espère que ça ira de mieux en mieux avec ce vaccin. Mais il faut suivre son instinct. Encore une fois, je le dis, le sport, c’est bien», a-t-il confié.