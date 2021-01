Jean-Frédéric Poisson appelle à la désobéissance civile face aux restrictions sanitaires

Sur CNews, Jean-Frédéric Poisson a appelé les Français à cesser de se conformer aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. Le président de VIA, la Voie du Peuple, dénonce des « mesures absurdes », dont le couvre-feu à 18 heures.

Interrogé par CNews, Jean-Frédéric Poisson a appelé les Français à la désobéissance civile, contre les mesures préconisées par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19.

Le président du parti VIA, la Voie du Peuple a fustigé les dégâts de ces restrictions sur l’économie du pays et la santé psychologique des Français. Il a notamment cité l’exemple des maçons et des routiers ne pouvant plus exercer dans de bonnes conditions, ou le sort de certains écoliers commençant à souffrir de troubles du langage à cause du port du masque.

« L’économie française meurt à petit feu, beaucoup de nos concitoyens commencent à avoir des troubles à caractère psychologique, un certain nombre de gens se voient privés de leur outil de travail, de leur commerce […]. Ces règles gouvernementales sont absurdes, il faut commencer à désobéir. Notre Constitution reconnaît le droit de résister à l’oppression quand elle se manifeste », a-t-il déclaré sur CNews.

Interrogé sur la désobéissance à un éventuel troisième confinement, l’ancien député a exhorté ses concitoyens à prendre « des libertés à cet égard ». Il a également critiqué les hésitations du gouvernement sur le sujet et la « torture chinoise » qu’il a infligée aux Français en ne résolvant pas directement le problème.

Des kilomètres de bouchons

Si Jean-Frédéric Poisson a comparé la mise en place des restrictions sanitaires à « une forme insupportable d’oppression », il a aussi insisté sur leur caractère « absurde ». L’ancien maire de Rambouillet s’en est particulièrement pris au couvre-feu à 18 heures, qui n’a selon lui aucun effet et n’est pas strictement respecté.

« Je rentrais de province hier soir entre 18h et 19h30 […]. Aux portes de Paris, j’ai vu des kilomètres de véhicules dans l’autre sens, sur l’autoroute. Ce confinement à 18h est une absurdité. Ça ne fonctionne pas, personne n’a reçu de contravention pour circuler après 18h […]. Ça n’existe pas et ça n’a aucun effet sanitaire », a-t-il affirmé sur CNews.

Sur #morandinilive | « Les Français doivent faire comprendre à ce Gouvernement qu’on ne peut pas gouverner infiniment contre son peuple. (…) Il faut prendre toutes les libertés possibles pour que le Gvt change sa manière de faire. » #Desobeissancecivile #confinement3 #confinement pic.twitter.com/Q5Xy1ajE5F — Jean-Frédéric Poisson (@jfpoisson78) January 27, 2021

Jean-Frédéric Poisson s’est également élevé contre l’obligation du port du masque dans la rue, qui ne « sert à rien » et contre la fermeture des restaurants.

La question de la désobéissance civile face à un possible troisième confinement a cristallisé les débats ces derniers jours. Sur Twitter, le hashtag #JeNeMeConfineraiPas est apparu dans les tendances en fin de semaine dernière.

Plusieurs restaurateurs ont également appelé à une réouverture le 1er février, malgré les règles en vigueur. Aux Pays-Bas, des émeutes ont agité Amsterdam et Rotterdam après l’imposition d’un nouveau couvre-feu.

source : https://fr.sputniknews.com/france