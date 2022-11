Jean Lassalle et le Pr Christian Perronne soutiennent Martine Wonner convoquée devant l’ordre régional des Médecins

L’ancienne députée, psychiatre de formation, Martine Wonner a dû répondre ce 4 novembre 2022 à la convocation devant la chambre disciplinaire de première instance qui faisait suite à « deux plaintes, l’une déposée par un collectif de médecins, et l’autre par le conseil national » de l’ordre des Médecins.

De cette chasse aux sorcières, le sénateur et cardiologue Alain Houpert et l’avocat Fabrice Di Vizio ont été eux aussi les victimes. Un drôle de procédé quand, au même moment, la secrétaire d’État Sonia Backès annonce que le gouvernement va organiser des Assises pour lutter contre les dérives sectaires. Difficile de combattre des sectes quand on en adopte les procédés. À chaque condamnation par une Justice à géométrie variable, la liberté d’expression perd du terrain.

Martine Wonner peut compter sur de nombreux soutiens, dont celui de Jean Lassalle qui rappelle le courage de celle qui était députée : « J’ai quarante-cinq ans de politique derrière moi et je n’ai jamais vu cela : une telle chasse aux sorcières. Martine Wonner convoquée devant une juridiction ordinale, c’est incroyable et injuste. Si je m’exprime aujourd’hui, c’est pour témoigner et soutenir cette femme admirable. […] C’est une femme travailleuse et très intelligente. Elle s’est levée tellement de fois dans l’hémicycle pour défendre, par ses amendements, les petits, les défavorisés, les sans-abri, les précaires, envers et contre tous, mais surtout pour dénoncer les mensonges de la majorité. Elle a été un emblème de courage par son engagement sans faille et toutes les actions qu’elle a menées pour le peuple et avec le peuple, sans avoir peur, malgré les pressions exercées. »

Le Pr Christian Perronne a aussi fait part de son soutien dans une lettre adressée à sa consœur médecin psychiatre Martine Wonner : « Sache que tu es chérie par un nombre incalculable de médecins en France, qui se reconnaissent en toi. Tu incarnes les valeurs de la vraie médecine, celle d’Hippocrate, au service des patients avant tout. […] Comme toi, j’ai honte pour nos dirigeants, en voyant notre belle France, notre chère République foulée aux pieds et soumise à des intérêts financiers étrangers totalement colossaux. La médecine, une des plus nobles sciences, est dévoyée et asservie. Les médecins de France et les citoyens de France sommes totalement à tes côtés dans cette épreuve douloureuse. »

Discours de sortie de Martine Wonner devant l’ordre des Médecins !