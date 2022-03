Jean Lassalle lance une bombe (atomique) sur Sud Radio : Macron obéit à Rothschild !

Avant de s’intéresser à la bombe atomique du député suicidaire Lassalle (il va se volatiliser avec elle), un petit tour rapide sur l’émission gag de TF1, destinée à surélever un président à la ramasse dans les sondages, réels, faut-il le préciser.

Je suis le seul à être choqué par le manque d’impartialité de ces deux supposés journalistes ? #BoycottTF1 #FaceALaGuerreTF1 pic.twitter.com/ljMfo9oHlo — Andy🧞🇫🇷 (@andy3642) March 14, 2022

Un petit coup de Macron renucléarisé avant d’évaluer l’ampleur des dégâts causés par la bombe A du député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, qui sera probablement rasée après ça :

« Il y a quelques années, vous vouliez supprimer 14 centrales nucléaires et maintenant vous voulez en construire 14, vous avez changé d’avis ? »

Macron super menteur: « Pas du tout ! »

❌30% de vote pour ce 🤡 ?#FaceALaGuerreTF1 pic.twitter.com/wBcroAmsQ9 — Philippe Murer 🇫🇷 (@PhilippeMurer) March 14, 2022

La déclaration préalable de Jean Lassalle

Cette élection n’a plus aucun sens. Je ne sais pas si je serai encore candidat ce soir. pic.twitter.com/5qmRy0y3px — Jean Lassalle (@jeanlassalle) March 15, 2022

Frustré de ne pas avoir été invité à la grande soirée électorale spéciale guerre – de l’OTAN contre la Russie – avec les 8 candidats « principaux » de la prochaine présidentielle truquée, le truculent Lassalle, le (vrai) marcheur, l’homme du sud de l’Ouest qui n’a pas son accent dans la poche, a vitrifié le plateau de la matinale de Sud Radio – appelée pompeusement Grand Matin – du 15 mars 2022. L’émission durant 34 minutes, il fallait attendre 29 minutes et 25 secondes pour entendre ça :

La bombe atomique de Jean Lassalle

Jean Lassalle : Mais aujourd’hui tout est sur la table ! À partir du moment où je vois la famille Bouygues, la grande famille Bouygues se comporter comme elle s’est comportée hier soir, moi je crois plus à rien ! Je ne crois plus en rien. Quelqu’un m’a dit, je l’aime bien parce qu’il me rappelle mon grand-père, eh bien mon grand-père quand il ne croyait pas, il ne faisait pas semblant de croire.

Patrick Roger : Allez, question d’Élisabeth Lévy qui est à distance en fait avec nous, qui n’est pas dans ce studio.

Élisabeth Lévy : Jean Lassalle, j’ai été intriguée par quelque chose que vous avez dit tout à l’heure à Patrick Roger, vous avez dit « Emmanuel Macron ne décide pas ». C’est-à-dire, quand Patrick vous a demandé s’il était intervenu auprès de TF1, vous avez dit « oh non non, lui il est même pas capable de décider ». Mais qu’est-ce que vous voulez dire par là ?

Jean Lassalle : Eh ben c’est Rothschild qui a décidé, c’est Rothschild qui a décidé de son élection, avec monsieur Arnault, avec monsieur Niel son gendre qui était en prison il y a 14 ans, pour des faits très graves, et qui ont choisi effectivement de le pousser, le porter au pouvoir.

Aussitôt, Patrick Roger, tétanisé (pour son poste), évoque des « accusations graves », que Jean Lassalle dit « assumer ».

Le clan Rothschild aurait porté Macron au pouvoir ? Pff, alors que tout le monde sait que la puissance de cette famille (une familia grande) est un fantasme venu du fin fond XIXe siècle, comme nous le rapporte la presse mainstream qui, elle, sait.

