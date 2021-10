Sur le plateau de TPMP de Cyril Hanouna ce 22 octobre 2021, Jean Messiha, ex-RN, avec une certaine honnêteté, invoque un « deux poids, deux mesures » entre le blanchiment de Nick Conrad, qui appelait, dans une chanson, à « pendre les Blancs » ou à tuer « des bébés blancs », etc., et les condamnations multiples et disproportionnées de Dieudonné. Dans un cas, le chanteur est protégé par son statut d’artiste, dans l’autre, il n’y a aucune protection. On ne peut donc critiquer les sionistes, mais on peut appeler au meurtre des Blancs.

Jean Messiha à 5’42 : « Si un rappeur blanc avait appelé à pendre les Noirs, ou pendre les Arabes ou pendre les juifs, tu crois vraiment que la justice l’aurait élargi comme Nick Conrad ? Ben voyons. Pourquoi Dieudonné il est condamné alors dans ce cas-là ? Il est artiste, non ? »

Et voici la réponse 100 % hypocrite de Cyril Hanouna : « C’est pas pareil. C’est pas dans des textes de rap. »