« Jean-Michel Trogneux » : cette théorie qui accuse Brigitte Macron d’être un homme

par Jacqueline pour Le Média en 4-4-2. Pour l’OMS et Santé publique France, la résistance des bactéries aux antibiotiques est devenue un problème majeur de santé publique. Ce phénomène pourrait devenir la prochaine catastrophe sanitaire et causer près de 10 millions de morts dans le monde en 2050. Relativisons : ce ne serait pas plus que le cancer en 2020 quoique beaucoup plus […] More