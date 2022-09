« J’en ai ras le c** qu’il fasse sa promo sur notre dos » : Emmanuel Macron critiqué après son message de soutien au ZEvent

Les streamers de ZEvent, organisé à Montpellier ce dimanche, n’ont pas apprécié la vidéo d’Emmanuel Macron félicitant leur événement…

Dans cette vidéo postée sur twitter, le président de la République félicite les streamers pour leur mobilisation « pour limiter les émissions » de CO2 et « répondre aux dérèglements climatiques qui sont déjà-là. »

« J’en ai ras le cul qu’il fasse sa promo sur notre putain de dos (…) ça me casse les c**illes! » Le coup de gueule d’Antoine Daniel, streamer connu pour avoir créé l’émission What the Cut, n’est pas passé inaperçu.

La streameuse AngleDroit a elle préféré ironiser : « Bah oui tu comptes sur nous (…), parce que tu branles rien ! Si seulement tu avais les moyens de faire quelque chose… »