« J’espère qu’ils vont tous crever la bouche ouverte dans une guerre civile »: un influenceur déraille [VIDEO]

in

Christian Vélot est un militant contre les OGM, biologiste et homme politique français, maître de conférences en génétique moléculaire à l’université Paris-Saclay. Il intervenait sur Cnews au sujet du vaccin génétique contre le Covid-19, qui pourrait créer des virus recombinants bien plus graves que ce qui circule actuellement. Les autorités seraient alors responsables. Il évoque […] More