Joe Biden : « Couper le gaz russe va nuire à l’Europe mais c’est le prix que je suis prêt à payer ».

Vu que l’Europe dépend à 40 % du gaz et 30 % du pétrole russe, ce coût serait l’effondrement de l’économie européenne au profit des Etats-Unis, en gros, suicidez-vous pour l’Amérique au nom de la guerre en Ukraine et des néonazis d’Azov !

Joe Biden: « Cut off Russian gas gonna hurt Europe but that’s the price I am willing to pay »

😂😂😂😂pic.twitter.com/iqFL3RrdTe

— Joost Broekers (@JoostBroekers) March 25, 2022