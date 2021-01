Joe Biden et Kamala Harris succèdent à Trump: les Simpson avaient tout prévu (encore une fois)

Lisa Simpson dans un épisode diffusé en 2000, et Kamala Harris le 20 janvier 2021 à Washington.

En 2000, les scénaristes des Simpson avaient imaginé Lisa Simpson accédant à la Maison-Blanche. Non seulement elle y succédait à un certain Donald Trump, mais elle était vêtue comme l’était Kamala Harris lors de l’investiture.

Dans cet épisode, le 17e de la saison, diffusé en mars 2000 et intitulé Bart to the future, Lisa Simpson devient la première femme présidente des Etats-Unis. Elle est vêtue, comme Kamala Harris le 20 janvier 2021 pour l’investiture de Biden, d’une tenue violette. Tout y est, même le collier que portait mercredi la vice-présidente.

 

Le plus troublant, est que dans ce futur imaginé par les Simpson, Lisa Simpson succède à Donald Trump. « Comme vous le savez, nous avons hérité de sacrées contraintes budgétaires du président Trump (…) Le pays est ruiné ».

Yeah, everything that ever will be has already been on “The Simpsons”. But this is a bit on the nose. pic.twitter.com/SOHKyIzHjn

— Phil Hagen (@PhilHagen) January 21, 2021