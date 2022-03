Joe Biden : «Il va y avoir un nouvel ordre mondial, et nous devons le diriger»

Joe Biden a prononcé hier un important discours lors d’une rencontre avec des chefs d’entreprise américains. Il a notamment évoqué l’émergence d’un nouvel ordre mondial et la possibilité d’une cyberattaque russe sur le monde occidental.

Joe Biden a déclaré : « C’est maintenant que les choses changent, il va y avoir un nouvel ordre mondial, et nous devons le diriger ». Une autre théorie du complot qui se réalise ?

POTUS: « Now is the time where things are shifting. There’s going to be a new world order out there and we’ve got to lead it. » pic.twitter.com/BOH1VVm4Z3

