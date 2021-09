Le président américain Joe Biden a ordonné ce vendredi le lancement d’une réflexion sur une possible déclassification des documents de l’enquête menée par le FBI sur les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis.

Faisant référence à une «promesse» de campagne, Joe Biden a «signé un décret ordonnant au ministère de la Justice et à toutes les agences concernées de superviser un examen de déclassification des documents liés aux enquêtes sur le 11-Septembre», selon un communiqué de la Maison Blanche. Le ministre de la Justice devra publier les documents déclassifiés «au cours des six prochains mois».

Des familles de victimes du 11-Septembre ont lancé une bataille judiciaire contre l’Arabie saoudite et d’autres États qu’elles accusent de complicité. Au cours de cette procédure, les gouvernements américains successifs ont invoqué le secret d’État pour ne pas publier certains documents.

Le sujet est sensible, alors que les États-Unis s’apprêtent à commémorer les vingt ans des attaques contre les tours jumelles du World Trade Center et contre le Pentagone, avec notamment une cérémonie à New York à laquelle Joe Biden doit assister.